Desenha-se na pele a calçada portuguesa: LX Tattoos pinta a arte da tradição no corpo dos apaixonados por Lisboa

“Cada vez mais as pessoas procuram marcar as viagens de alguma maneira. E em vez de comprar o típico postal ou alguma coisa do género tentam marcar a viagem com uma tatuagem” , nota Igor Gama.

Laercio Pires nasceu em São Paulo, mas vive na capital portuguesa há quase quatro anos. “Eu não nasci em Lisboa, mas eu amo a cidade. Gosto mais daqui do que da minha cidade natal. O que me motivou foi gostar muito de Lisboa e quis deixar alguma marca da cidade no corpo.”

Foi este amor que o levou a tatuar um peixe que tem por base a calçada do monumento a Pedro Álvares Cabral, que fica junto ao Jardim da Estrela. A escolha foi pelo desenho que achou “mais bonito”, mas coincidiu com um lugar da capital que também gosta de frequentar.

“O chão é a primeira coisa que pisas quando chegas à cidade. As calçadas foram a primeira coisa que eu reparei quando cheguei a Lisboa e pensei ‘nossa, são muito bonitas’”.

Já Pedro Abacaxi “coleciona” tatuagens de artistas diferentes e viu no LX Tattoos a oportunidade de somar mais um elemento à coleção, vendo na calçada “um bom elemento da cidade que não que não se costuma interpretar tanto em tatuagem.”

A viver em Lisboa há oito anos, diz que começou “a conhecer cada vez mais os cantos e as ruas da cidade”. “Estudei no centro, na parte da Baixa, portanto estava muito perto de zonas históricas. Alfama, Graça, Rossio - sempre foram zonas que me interessaram e que explorei bastante. Tal como todos os estudantes e jovens, já vivi em várias partes da cidade. E comecei a criar aqui um futuro e uma carreira, porque acabei por me apaixonar um bocadinho pela cidade."