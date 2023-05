Tudo às claras: sentimentos e vulnerabilidade

Na última segunda-feira de cada mês, respondo a uma seleção das perguntas colocadas pelas pessoas que me seguem no Instagram. Este mês de maio temos como tema “sentimentos e vulnerabilidade”.

As respostas dadas estão escritas num tom casual, segundo a minha opinião – não fosse isto um artigo de opinião – e respeitam os pronomes pelos quais as pessoas se identificam.

Como é que vivemos numa sociedade em que não se pode expressar sentimento?

Acredito que tal se deve à imensidão de instabilidade que inunda o quotidiano das pessoas. Já temos tantos problemas nossos que já não há espaço para os das outras pessoas. Corremos o risco de nos tornarmos cada vez mais individualistas, se formos por este caminho. Ao mesmo tempo, a necessidade de criar comunidade aumenta, o que se tem demonstrado em, por exemplo, manifestações.

Há, ainda, um enorme medo de rejeição. As pessoas estão inseguras com tudo.

Ainda, é preciso ter cuidado para não confundir amor-próprio com individualismo e empoderamento com a não autoaceitação da nossa vulnerabilidade. Uma pessoa não é mais empoderada quanto mais insensível, pelo contrário.

Porque é que não demonstrar vulnerabilidade se tornou tão romantizado?

Honestamente, acho que os filmes tradicionais têm muito peso aí: o estereótipo do gajo durão ou da mulher insensível que é quebrado com aquela pessoa específica. Por exemplo, no filme “10 Things I Hate About You”, um clássico, as duas personagens principais encaixam de forma precisa nesses padrões de comportamento.

A romantização da pessoa traumatizada que fechou a possibilidade ao amor é extremamente comum, ao ponto de romantizar pessoas emocionalmente indisponíveis. E praticamente toda a gente quer, a dada altura da vida, ser ou a pessoa insensível durona, ou a que é capaz de cativar e “curar” a pessoa com bagagem emocional. Sai sempre, pelo menos, uma pessoa magoada dessa situação.

Quando é que demonstrar vulnerabilidade pode ser demasiado para outra pessoa?

Pode ser demasiado para outra pessoa por duas razões gerais: quando o problema que lhe comunicas é recorrente, tornando-se um peso emocional para a pessoa que ouve, e não se resolve só a falar com essa pessoa, devendo ser comunicado antes a outra (uma amiga, um familiar, um/a psicóloga/o, conforme o contexto); ou a pessoa não tem abertura emocional para lidar com a tua vulnerabilidade.

Há assuntos emocionais que são para serem falados entre amigos, em casal (havendo), outros com pais/familiares, outros com psicólogas/os, outros com psiquiatras. Há problemas que só a amizade e o amor não resolvem, assim como a terapia por si só ou a medicação por si só. Mãe/Pai não é terapeuta, amiga/o não é terapeuta, namorado/a não é terapeuta. Assim como terapeuta não é amiga/o, e mesmo o papel de mãe/pai deve ser separado de amiga/o. São tipos de relação diferentes.

Sinto que não me consigo conectar com ninguém porque não consigo ser vulnerável.

Haverá aí medo de rejeição? Traumas do passado por teres sido vulnerável e mal recebida, com frieza, indiferença, não reciprocidade?

Aconselho que reflitas sobre o assunto. Pega numa caneta, numa folha em branco e escreve sobre isso. Tenta marcar uma consulta de psicologia para que a tua reflexão sobre o assunto possa ser guiada profissionalmente.

Como é que consigo voltar a confiar nas pessoas e a deixar de ter um bloqueio emocional?

Esta pergunta parece-me o nível 2 da anterior. Se tens mesmo bloqueio emocional, aconselho-te a procurares ajuda profissional.

A dura realidade é que não há nada que garanta que nunca vás ser magoada por alguém. Assim como não há garantia nenhuma de que não vais ser tu a magoar alguém. Ainda, podem sair as duas partes magoadas de alguma forma. É importante que cries mecanismos para lidar com a rejeição e para perceberes quem merece o teu tempo e a tua vulnerabilidade e quem não. Acima de tudo, assim como há a possibilidade de correr mal, há a possibilidade de correr bem. As coisas podem correr bem.

Quando à partida ficas logo de pé atrás sem ter sinais de que precisas de ter cuidado, é mesmo sinal que algo no passado te marcou ao ponto de teres um bloqueio emocional.

Entretanto, faz por sair mais com amigos, divertires-te, ires a festas, para que possas libertar emoções.

Comecei a sair há pouco tempo com um rapaz. Conhecemo-nos há três anos, através de uma amiga. Agora, voltamos a encontrar-nos e começámos a sair. Estou a gostar de o conhecer, mas hoje ele deu a entender que queria falar de sexo por mensagens e isso deixa-me desconfortável. O que posso fazer?

Se não te sentes confortável, deves dizer-lhe que não te sentes confortável, vincando que isso em nada tem a ver com a atração que sentes por ele. (Também pode ser relevante pensares sobre o porquê de não estares confortável, de ti para ti.) Há muita gente que não está confortável com isso, não é nada fora do normal.

Podes até começar a falar desse desconforto com algo divertido como “Prefiro deixar esses pormenores para o show ao vivo”, “Prefiro fazer as coisas ao invés de as descrever” ou “Não te respondo por aqui, respondo-te ao vivo” e depois avançar a conversa no sentido de lhe explicares que não te sentes confortável a falar de sexo por mensagens.

Podes, ainda, abordar a conversa frente a frente, para não haver forma de falha de comunicação, porque quando se escreve não se denota bem o sentido das palavras. Quando se trata de assuntos sérios, o tom com que se fala diz muito, e por mensagens não dá para perceber. Na falta de coragem, bendita tecnologia que nos dá a possibilidade de enviar áudios.

De onde vem o medo de sermos rejeitados quando demonstramos o que sentimos?

Atrevo-me a dizer que nunca ninguém gostou de ser rejeitado, porque automaticamente pensamos “o que há de errado comigo?”, como se o nosso valor como pessoas dependesse da validação externa de outra pessoa… Penso que esse medo de sermos rejeitados vem mesmo desse receio de nos sentirmos não merecedores da atenção de alguém, de não sermos bons o suficiente para aquela pessoa, quando, na verdade, não tem a ver com isso, mas com compatibilidade de personalidades e expectativas.

Há pessoas que têm gosto em ir atrás quando são negados/as, mas cuidado para isso não se tornar numa insistência desconfortável. Neste contexto, sou contra “fazeres-te de difícil”, porque isso apoia a ideia de que quando uma mulher diz que “não”, afinal quer, só que se está “a fazer de difícil”. Ainda, é natural que uma pessoa por quem te sintas atraída que te seja mais inacessível – que só responda às mensagens de vez em quando, por exemplo – possa ser mais apetecível, no sentido em que uma mera comunicação daquela pessoa é como uma vitória (o que não é muito saudável, mas enfim).

Além disso, se já era difícil fazê-lo antes da era digital, agora tornou-se quase fora de série pedir o número a alguém ou convidar para sair ao vivo, pelo menos sem álcool à mistura.

Cada vez mais, as pessoas conhecem-se e mostram interesse primeiro online e só depois na vida real. Se a rejeição online já pode ser complicada, a rejeição em pessoa pode ser brutal. Mas, se nunca tentarmos, nunca vamos saber se aquela ligação é ou não uma possibilidade.

É preciso aceitar o medo e criar mecanismos para lidar com uma possível rejeição. Se nos inteirarmos de que essa rejeição nada diz sobre o nosso valor, as coisas mudam de perspetiva.

Se acontecer levarmos com um “não”, não devemos insistir. Até porque, quantas vezes somos nós que não temos interesse?

[sobre ter sentimentos maiores que amizade em relação a um/a amigo/a]

Tenho medo de assumir que sinto alguma coisa e a amizade ficar estranha.

Há várias escolhas para este cenário e nenhuma é propriamente a mais correta, depende mesmo do teu contexto e do peso dessa amizade na tua vida. A verdade, é que se nunca lhe disseres que sentes algo mais, podes perder uma oportunidade. A pessoa pode nem ter percebido que estar contigo de uma forma amorosa é sequer uma possibilidade.

No entanto, antes de contares, podes tentar perceber se há indícios da parte da outra pessoa. Tenta marcar programas só vocês os dois/as duas, programas normais, como ir ao cinema. Nada que pareça à partida logo demasiado romântico e vê como te sentes e como a outra pessoa se comporta.

Ainda, se tiveres confiança com uma amiga/um amigo chegado/a dele/a, que consiga guardar segredo, podes partilhar o que tens sentido e tentar perceber se haveria ali alguma possibilidade de construir algo mais.

A última nota que deixo é que não podes controlar a reação da outra pessoa à situação, mas podes controlar a forma como tu transmites a mensagem. Eu recomendaria algo casual, uma conversa normal, onde dizes que andas a sentir algo diferente em relação a essa pessoa e que querias saber se ela/ele quereria ir num date. O que vou dizer pode ser contestado, mas, se não conseguires dizer pessoalmente, hoje em dia já seria normal dizê-lo por mensagens sem ser esquisito. (Se fosse para acabar uma relação é que já não seria aceitável, mas este é um contexto totalmente diferente).

Vale a pena ser vulnerável quando estamos com alguém casualmente? Se sim, como se faz sem assustar?

Quando começas uma relação sexual casual com alguém é bom estabelecer limites e indispensável comunicares quando algo é demais. Se queres ser vulnerável numa relação casual, mas não há espaço para isso, não é relação para ti. Claro que é possível ser-se vulnerável numa relação casual, se houver uma base de amizade, que até pode ser construída a partir de uma relação meramente sexual. No entanto, convém estabelecer expectativas em conjunto no início, e não começar algo meramente casual logo com a expectativa de ser tornar algo mais.

Claro que há uma percentagem PEQUENA de relações casuais que se tornam sérias, de compromisso, mas é algo que cresce de forma orgânica, não planeada. Filmes como “No strings attached” ou “Friends with benefits” lixam-nos um bocado as expectativas. Ainda estou para ver um filme de Hollywood sobre sexo casual que acabe com as personagens simplesmente a serem amigas e a continuarem com a sua vida sozinhas ou com outras pessoas.

De experiência pessoal, posso-te dizer que já tive uma relação meramente casual, com limites estabelecidos, que se tornou, quando acabada, numa amizade bonita, próxima, em que somos confidentes um do outro. Mais uma vez, é uma pequena percentagem, mas acontece! É possível haver afeto e vulnerabilidade casual – ao que eu chamo “um casulo” –, desde que se fale abertamente de expectativas e limites de início e quando for preciso ao longo do tempo, tipo um ponto de situação.

Como ter intimidade com amigos ao ponto de se poder ser vulnerável? É preciso ser mútuo?

Só porque a tua amiga te conta algo íntimo da vida dela, não quer dizer que também tu tenhas de contar, ou vice-versa. O que tem de haver é confiança e empatia: saberes que o que contas não é contado a outras pessoas e que as pessoas a quem contas são boas ouvintes e, se for esse o teu intuito, poder-te-ão auxiliar no processo de lidar ou resolver alguma situação. Claro que ajuda se esta confidência for mútua, mas não é obrigatório. Até porque, acredito, há assuntos que te são mais confortáveis de falar com certas pessoas. É assim com toda a gente. Além disso, há pessoas mais reservadas que outras.

Já agora, quando alguém começa um cochicho com “ela/ele pediu-me para não contar, mas…”, para logo aí a conversa e diz que se aquela pessoa pediu segredo, que preferes não saber e que aquela informação não deve ser passada. E, claro, tens aí uma red flag: até que ponto poderás confiar os teus segredos a essa pessoa?

Concluindo, a intimidade na amizade constrói-se, não aparece do nada. Conforme conheces mais a pessoa, melhor percebes que papel podem ter na vida uma da outra.