Os jovens não querem saber se o mundo está em "retrocesso democrático"? A política precisa de "falar dos problemas concretos das pessoas"

Assumindo o compromisso com as instituições e valores democráticos, assim como o reforço da própria instituição do Conselho da Europa, os estados-membros adotaram os “Princípios Democráticos de Reiquiavique”. Isto claro, porque reconhecem “a necessidade de ação rápida e baseada em princípios para enfrentar o retrocesso e outros desafios em evolução aos direitos humanos”.

“Nós [o Conselho da Europa] vemos a democracia como a única forma de garantir a todos a possibilidade de viver numa sociedade pacífica, próspera e livre. Cumpriremos as nossas obrigações sob o direito internacional. Preveniremos e resistiremos ao retrocesso democrático no nosso continente, inclusive em emergências, crises e conflitos armados…”

A preocupação do CoE com este tema já tinha sido notada, no final de abril, pelo vice-secretário-geral da instituição. Em declarações aos jornalistas portugueses em Estrasburgo, Bjørn Berge definiu o retrocesso democrático como “uma tendência em toda a Europa e em todos os países europeus”, desde a sua Noruega até Portugal.

A sociedade civil está a “perder espaço de manobra”, vaticinou. Há novos desafios relacionados com a proteção da liberdade de imprensa e com a independência dos tribunais. “Até um certo grau vemos uma desilusão com as instituições democráticas.” Há o problema da corrupção, lista.

“Podia continuar, mas é uma longa lista e é bastante preocupante. E quem neste mundo vai lidar com isto se não for o Conselho da Europa? Estes desafios não pertencem a um pequeno grupo de países. Isto afeta todos os 46 Estados-membros. Claro que em diferentes níveis, mas afeta todos.”

E isso é visível na própria relação das pessoas com a Democracia. “Vemos um certo grau de desilusão com as instituições políticas estabelecidas, as instituições democráticas. Vemos isso na juventude que está a perder a fé na Democracia. Se perdermos os jovens, como será a Europa daqui a 30 ou 40 anos?”

Mas estarão os jovens europeus assim tão desencantados e desapegados da Democracia?

Para reforçar o seu ponto, Bjørn Berge dá o exemplo de um estudo da Universidade de Amesterdão que em 2021 concluiu que só um terço dos jovens entre os 12 e 14 anos sabia que vivia em democracia e apenas 49% considera que viver num país democrático é importante.

E acrescenta: “Não acho que os Países Baixos sejam únicos nisso, não sei se há as mesmas tendências em Portugal ou noutro país, mas acho que se verá isso em muitos países europeus”.

No entanto, Tom van der Meer (um dos responsáveis pelo estudo) discorda da conclusão do vice-secretário-geral. “Não acho que os jovens dêem pouca importância à democracia. Há um apoio considerável e não há evidências [científicas] de que esse apoio seja seriamente menor do que há décadas atrás.”

O cientista político holandês contextualiza os resultados da investigação mencionada. “O nosso estudo teve como objetivo investigar o apoio dos jovens à democracia, os seus princípios e valores, e acompanhar o desenvolvimento desse apoio durante a adolescência (dos 12 aos 16-18 anos).” Para isso, fazem entrevistas anuais aos jovens a partir dos 12 anos, estando já recolhidos quatro anos de dados.

Sobre os resultados que mostram uma aparente desvalorização da democracia, o investigador contextualiza. “Há duas razões importantes para isto, na minha opinião. Em primeiro lugar, muitos jovens com 12 a 14 anos não pensaram ainda nessa questão. Portanto, muitos precisam de a considerar no momento do inquérito e isso leva a muitos 'não sei'. Em segundo lugar, mesmo entre os adultos, a política e a democracia não ocupam o primeiro lugar na lista de prioridades. Família, amigos e trabalho são considerados mais importantes pelos adultos, o que é um reflexo direto da maneira como as pessoas relacionam as diferentes esferas das suas vidas diárias. E isso é particularmente relevante para jovens estudantes. Embora eu mesmo seja professor de Ciência Política, não acho que teria considerado viver em democracia particularmente relevante quando tinha 13 anos.”

E os dados refletem o “efeito da idade”. “De facto, à medida que os alunos envelhecem, o seu apoio explícito à democracia aumenta.” A idade de cada um, mais do que a pertença a uma geração, tem um “papel mais importante” nestas questões, acrescenta o cientista político.

“Por outras palavras, [as conclusões do estudo] não são uma indicação de que os jovens de há 10, 20 ou mesmo 50 anos atrás seriam ‘mais democráticos’ quando tinham 12 ou 14 anos. O facto de atribuírem mais importância à democracia aos 20, 30 ou 60 anos não representa necessariamente uma diferença geracional”, conclui.

E onde fica Portugal?

Quanto à internacionalidade desta questão, Tom van der Meer considera ser “difícil” saber se as conclusões são exclusivas dos Países Baixos. “Falta informação sistematizada sobre as relações com os Estados democráticos.”

Para Portugal, a Fundação Calouste Gulbenkian promoveu no ano passado o “Estudo sobre a Participação Política da Juventude em Portugal” . Da análise estatística feita por Pedro Magalhães no primeiro capítulo, conclui-se que efetivamente “nos últimos 20 anos, participaram politicamente menos do que a maioria dos seus congéneres europeus”.

Esta tendência “foi especialmente visível no que diz respeito ao voto”, tratando-se isto da “mais preocupante para a qualidade de uma democracia representativa”.