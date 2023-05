Salários, turnos noturnos e perspetivas de futuro: o que leva os jovens a desistir da enfermagem, um fenómeno "cada vez mais comum"?

Todos os anos milhares de estudantes entram no ensino superior no curso de enfermagem de Norte a Sul do país com um sonho: cerca de quatro anos depois estar a exercer. Mas a realidade é diferente do sonho. Apesar das coisas boas, os salários são baixos para quem tem vidas nas mãos, os horários impossíveis e as perspectivas futuras não existem. Confrontados com esta realidade, muitos jovens apanham um avião para exercer ou acabam por desistir da profissão.

Os protestos não são novos, mas continuam e esta sexta-feira, Dia Internacional do Enfermeiro, dá-se uma nova greve geral de enfermeiros, convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. As reivindicações são, entre outras, aumentos salariais, paridade com a Carreira Técnica Superior da Administração Pública, contratação de mais recursos humanos, um sistema de avaliação mais justo, e a possibilidade de reforma mais cedo que o previsto na lei.

Salários, turnos, reforma: um ponto de situação

Em conversa com o Expresso, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, revê os que entende serem os principais problemas da profissão:

Portugal é dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que paga pior aos enfermeiros, estando apenas à frente do México, Turquia, Eslováquia e Hungria nos países para os quais há dados disponíveis para 2021;

“Para chegar ao topo da carreira são preciso mais de 100 anos”;

A diferença salarial entre um enfermeiro generalista e um enfermeiro especialista é pequena, podendo não compensar o investimento na especialidade que é feito a 100% pelo enfermeiro (ao contrário do médicos, que têm o internato pago pelo Estado);

Um sistema de avaliação desadequado à profissão;

Os péssimos rácios (7,3 enfermeiros por cada 1000 habitantes, o que compara com 8,3 na União Europeia, segundo os dados da OCDE), que obrigam enfermeiros a fazer muito mais que as 35 horas que deveriam fazer;

A idade da reforma igual à dos restantes portugueses, quando “antigamente era aos 57 anos, a reconhecer o desgaste rápido” de um enfermeiro;

E a falta de material disponível para fazerem bem o seu trabalho.

Os problemas são muitos e os enfermeiros, no geral, não se sentem valorizados. Maria (nome fictício) diz que “há falta de pessoal, péssimo funcionamento interno, não há boa articulação do percurso do doente, como marcação de exames, produtos para seguir para laboratório [demoram], tudo isto ocupa muito daquilo que é a enfermagem”. “Muito trabalho, maus rácios e um sistema arcaico”, acrescentou.

Mariana Forte aponta os mesmos problemas e sublinha: “A sociedade tem uma ideia do enfermeiro de que é aquele que está sempre ao lado da cama a ajudar quando um enfermeiro consegue ser muito mais”. E depois acontece o inevitável, lembra: “Nesta profissão vêem-se muitos burnouts”.