No lugar do coração, pulsam os cravos: o 25 de abril que tem quase meio século, mas é eternamente jovem

Como não esquecer o que nunca se viveu? Porque o viveram outros, que transportam agora na memória uma liberdade que conquistaram. “Já nascemos livres, mas os meus avós não. Nem os meus pais”. Quem fala agora é Ricardo Jorge, um estudante de engenharia civil com 20 anos. Ao lado dos pés, pousa um skate que não usou para descer a grande Avenida da Liberdade. Mas há quem o faça – não fosse também a circulação um direito. Exercendo-o, miúdos e graúdos escolhem locomoção a quatro rodas, e vão descendo a grande avenida de skate nos pés e cravo nas mãos. O desfile é das pessoas que, em fila, dançam ao som do que vão proclamando entre cantorias e tambores.

Está ciente de que não sabe viver de outra forma, o que chega a ser de um “assustador” tal que lhe desembrulha o medo. Confessa que olhava para o passado recente como “longínquo no tempo e no espaço”. Afinal, continua, “não é bem assim”, o que lhe dá razões para participar numa luta que, além de considerar a necessidade de ser constante, diz ser também sua geração: “A juventude não esqueceu o que aconteceu no passado. E não vai esquecer”, garante.

Entre as curvilíneas sete colinas lisboetas, o sol irradia sobre a calçada. É um dia quente, durante o qual ecoam calorosos sorrisos, exaltados de vontade. Escrevem no ar e respiram liberdade -mas qual? “A de poder estar aqui hoje” . Quem responde, depois de interromper uma dança de cravo entre dentes, é Teresa Gomes, uma jovem de 18 anos. “Aqui”, nas comemorações de um 25 de abri l que, antes de ser seu, teve de ser de outros . “Hoje” sente-se livre.

Mais cedo, na hora de ponta do sol e a poucos minutos da residência oficial do primeiro-ministro abrir as portas a quem passa, também o fazia um grupo organizado de jovens. Ali estavam, a dar música às gerações de braço dado, que formavam uma fila da qual não se via o fim. Sobre o alcatrão quente, sorriam alto num cumprimento ao sol. Estavam 25ºC, mas a sua dança coreografada não cedeu. Convidavam as pessoas a participar, incentivando às palmas, aos gritos e ao batucar nos instrumentos de percussão que carregavam ao pescoço. São livres, mas querem sê-lo com outros. Tanto que, terminada essa sessão de abertura, misturaram-se com aqueles que começavam a espalhar-se nos jardins. Não tardaram a encher.

E cheios estão de cravos, cuja cor roubou a atenção do verde da relva aparada. “É um símbolo de paz”, diz Alice Cajada, uma jovem de 16 anos. Ao seu lado, Margarida Salvador, um ano mais velha, trazia essa paz colhida do jardim – como tantos outros antes dela o fizeram. Usava-a agora na roupa, combinando com o vermelho que já vestia. Estava lá com um propósito, que explica na segunda pessoa do plural. “Temos esta instalação, que consiste numa tela de reflexões”. Nela ficaram expostos os desabafos de quem, ao passar, decidiu escrever sobre a liberdade e o seu sentido mais amplo, abraçando diferentes leituras.

A liberdade de beijar: “Beijo quem quero”. A liberdade de ser: “Sermos mais próprios”. A liberdade de vestir: “Posso vestir-me como quiser”.

“Poder posso, mas não me sinto livre para o fazer”, diz agora Sofia Palombini, de 18 anos. “Ninguém me impede de usar uma saia curta, mas tenho medo das consequências dessa escolha, pela forma como me podem tratar”. Celebra a liberdade, de cravo na mão – e sobre o qual nada sabia até à data -, mas há onde não se sinta livre.

Inscrito na tela, lê-se ainda: “Liberdade é tudo”. Mas há um todo que falta conquistar – e essa é a luta dos jovens.