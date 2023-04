Juventudes partidárias ainda fazem sentido? Para uns são "academias de carreirismo", para outros são "essenciais"

Isto não significa que os jovens tenham menor interesse ou participação política. Pelo contrário: “apenas 4,4% dos/as participantes inquiridos não participam em nenhuma das formas de participação política [das sete incluídas no estudo]”, lê-se no relatório.

São vários os exemplos de dirigentes políticos que deram os primeiros passos nas juventudes partidárias - de Pedro Passos Coelho, antigo primeiro-ministro do PSD, a Pedro Nuno Santos, anterior ministro das Infraestruturas e da Habitação do PS, ou Francisco Rodrigues dos Santos, ex-líder do CDS. Por isso mesmo, as juventudes partidárias são, muitas vezes, vistas como portas de entrada para a vida política e até para cargos de liderança dentro dos partidos. Contudo, a participação política dos jovens tem-se afastado destas estruturas, transferindo-se para “movimentos sociais” e atividades como “assinar petições” ou “abaixo-assinados”, confirma o último estudo do Conselho Nacional da Juventude (CNJ), “Projeto ‘Politicamente Desperto’: Mais Informação, Melhor Participação”.

Apesar de estar do outro lado do espectro, também Inês Rodrigues, da distrital de Braga da Juventude Socialista, concorda com a importância da manutenção destas estruturas políticas. “Não se pode cair no erro de considerar obsoleto um modelo de participação que tem apresentado dezenas de propostas reais para a vida dos jovens” , defendeu. A bracarense considera que as juventudes partidárias, que acolhem “dezenas de milhares de militantes”, defendem uma “agenda comum” para a juventude que “só valoriza” os mais novos.

Quanto à escolha dos novos partidos em abdicar destas estruturas, a vice-presidente da JSD nacional desvaloriza. “Dentro da IL ou do Chega há grupos de jovens que trabalham para os partidos e esses grupos, apesar de informais, não deixam de ser juventudes partidárias” . E acrescentou: “A IL tem um grupo de jovens é óbvio e precisa de o ter. Precisamos de um meio para reivindicar [medidas para os jovens] dentro do partido. Eles próprios reconhecem a importância que os jovens têm nos partidos”.

O PS e o PSD, os dois maiores partidos com assento parlamentar, reúnem o maior número de jovens militantes nas suas juventudes partidárias. Ana Sofia Loureiro, de 26 anos, presidente da JSD de Marco de Canaveses e vice-presidente da JSD nacional, considera que não há “desconfiança” por parte dos mais jovens em relação a estas estruturas, mas estas acabam por “beber das consequências dos partidos”. “Há um estereótipo relacionado com as juventudes partidárias. Parece que estamos cá só para arranjar emprego, mas dentro da JSD senti cada vez menos isso. Há cada vez mais jovens empreendedores que não estão à espera que o compadrio os leve onde quer que seja” , disse ao Expresso. Para a jovem que faz parte da juventude social-democrata desde os 18 anos, estas estruturas são "essenciais" para manter a luta pelas “melhores soluções para a juventude”.

Estruturas “obsoletas” e de “carreirismo” político

Alguns dos partidos que ganharam lugar na Assembleia da República em 2019, como a IL ou o Livre, optaram por abdicar das juventudes partidárias. “Não haver juventude partidária já era algo que estava relativamente consolidado [dentro da IL]. A questão colocou-se com o crescimento do partido, porque não ter uma estrutura autónoma poderia dificultar o seu funcionamento”, explica Pedro Pereira, de 26 anos, membro do Conselho Executivo da IL. Depois de algumas discussões dentro do partido, a decisão inicial manteve-se. “As juventudes partidárias são pouco mais do que academias de carreirismo político. É uma incubadora de pequenos vícios partidários e da sua perpetuação. Essa divisão cria uma ‘mesa dos pequenos’, mesmo que seja com boas intenções. E cria um partido com inércia e rigidez. Se todo o partido tiver de responder aos jovens, este é obrigado a adaptar-se”, criticou o liberal.

Embora acredite que possam ser “boas escolas” e formar “pensamento crítico”, também André Tenente, membro do Livre, considera que estas estruturas “já não fazem sentido”. “Hoje não há temas de jovens. Não é contemporâneo pôr os jovens a discutir à parte porque o que os preocupa, preocupa a sociedade inteira. São temas como habitação ou saúde. Faz sentido um diálogo intergeracional”. Além de militante do partido liderado por Rui Tavares, André Tenente integra o projeto apartidário Próxima Geração, que tem como objetivo “revitalizar a democracia portuguesa”, lê-se no site. “Sou o único em 30 [membros] que está num partido. Apesar de politicamente ativos, quase ninguém está interessado em militar. Isso é bastante revelador e preocupante”. Sobre este afastamento dos jovens das estruturas partidárias, André Tenente acrescentou: “Tenho pena que a maioria dos jovens não queira entrar em partidos. Não tem menos impacto estar na sociedade civil, mas a política baseia-se em partidos. Se não existirem jovens [militantes], os partidos vão ficar esvaziados de pessoas com vontade de transformar e a política ficará esvaziada de ideias”.