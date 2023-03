À conversa com Diogo Batáguas, na semana em que volta aos palcos: "O facto de isto ter corrido bem é um dos maiores mistérios"

Já era ritual para as mais de 300 mil pessoas que seguiam o Relatório DB: nos primeiros dias do mês havia ordem para juntar os amigos ou a família e ver o Relatório.

Até o vídeo estar disponível no Youtube, Diogo Batáguas, comediante português de 37 anos, era inundado de mensagens dos fãs impacientes pelos cerca de 50 minutos em que ouviam (e viam) o humorista a analisar as várias notícias que tinham marcado mediaticamente o mês.

“A ideia inicial era só pegar nas indignações do dia a dia", aquelas a "que as pessoas dão muita importância durante dois ou três dias e depois esquecem”, explica o humorista ao Expresso. “Mas o mundo depois chateou-me e deu-me temas que me pareceram mais importantes abordar na comédia do que só as parvoíces do quotidiano”, acrescenta.

O Relatório DB é um projeto com quatro anos que, para a tristeza dos seus fãs, terminou em dezembro de 2022, com um bónus em 2023 de um espetáculo ao vivo.

Batáguas justifica o fim do Relatório por estar cansado de fazer o conteúdo e querer iniciar um projeto diferente, ainda que afirme não ter nada em mente. “O trabalho era chato, demorava muito tempo. Para determinar o tema principal tinha de ver aquilo que parecia ter mais sumo, para pesquisar mais”, explica. Depois procurava ainda os temas acessórios e com a informação toda junta, escrevia o guião do vídeo onde incluía rubricas como “A Pessoa Fixe do Mês” ou “Não é Assim que Funciona”.

De linguagem e estilo livre e sempre “muito pouco profissional” (como sublinhou várias vezes ao Expresso, num tom orgulhoso), em apenas quatro anos Diogo Batáguas conseguiu juntar um público fiel que o segue no Relatório e nos restantes projetos paralelos.

“Malta jovem, que partilha casa, já me contou situações do género: estarem a ver o Relatório no quarto e ouvirem no quarto ao lado o amigo a rir porque também estava a ver, e isso é incrível”, diz ao Expresso o humorista, ao explicar que o seu público mais denso são os jovens dos 24 aos 35 anos, mas que ainda tem muito público com quarenta e poucos anos.

Muitas vezes eram os próprios seguidores que lhe enviavam, por mensagem nas redes sociais, temas a abordar nos vídeos. O resto era muito à base do Twitter: “É uma boa forma de compilar os disparates do dia a dia”, diz ao Expresso.