A habitação, a relação com o Chega e o futuro da política: o que pensa o líder dos jovens do PSD?

Depois da convivência mais tumultuosa com Rui Rio – de quem sofreu um processo disciplinar por votar contra o fim dos debates quinzenais, uma posição ao contrário do então líder e da respetiva bancada –, Alexandre Poço confessa uma maior proximidade com Luís Montenegro. O líder da JSD garante que há “recetividade” do partido para as propostas sugeridas pela sua juventude . E lembra que, no último Orçamento de Estado, a JSD viu serem incluídas “10 propostas” no pacote de 200 do PSD. Quanto à prestação de Luís Montenegro, reconhece que pode haver “uma ou outra voz” contra, mas não sente “contestação” interna. Apesar de admitir a admiração por Pedro Passos Coelho, o deputado garante que não existe “qualquer tipo de sombra [sobre Montenegro]” e, no futuro, o ex-líder do PSD “será o que entender”. Das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) à relação com o Chega, fomos conhecer outras posições do jovem mais influente do maior partido da oposição.

Ainda antes de chegar a líder da JSD, Alexandre Poço conquistou aquilo que considera ser a “maior honra” da sua vida “até hoje”: um lugar na Assembleia da República. “Fui eleito deputado em 2019, pela primeira vez, aos 27 anos, na altura era o deputado mais novo da bancada parlamentar do PSD”. Agora tem 30 anos e há quem no PSD diga que faz lembrar Passos Coelho, pela colocação de voz e pela pose de adulto antes do tempo.

Ficou conhecido, por muitos, pela campanha pouco convencional pela Câmara de Oeiras – em particular, os cartazes a lembrar figuras como James Bond. Mas depois de perder para Isaltino Morais, Alexandre Poço manteve-se dedicado à liderança da juventude partidária do PSD. Militante do partido desde os 17 anos, Alexandre Poço passou pela JSD de Oeiras, foi eleito para os órgãos nacionais da juventude e, em 2020, chegou à liderança nacional da JSD. "No meu percurso dentro da JSD fiz de tudo, desde escrever uma proposta de moção global a ajudar a montar uma sala para um evento", recordou em conversa com o Expresso.

Perante esta realidade, Alexandre Poço culpabiliza a falta de ação da governação socialista. “Custa-me que o PS, que está há tanto tempo no poder, ainda não tenha percebido que esta política de salários e de habitação não está a funcionar”. Uma das políticas que precisam de revisão são as de apoio ao arrendamento, diz o deputado do PSD. “Já se percebeu que os programas de arrendamento acessível e Porta 65 não resultam. É preciso novos incentivos para colocar casas no mercado”. Mas quais são as políticas que deveriam ser implementadas? O líder da JSD lembra as duas propostas pensadas pela sua juventude partidária, incluídas no dossiê do PSD no último orçamento do Estado, e chumbadas pela maioria socialista. “No último orçamento do Estado incluímos propostas como reformular o [programa] Porta 65 ou retirar o IMT aos jovens que compram a primeira casa” .

Regressando ao cenário atual, o líder da JSD também coloca o problema nos baixos salários que se praticam em Portugal, especialmente na geração mais nova – os dados mais recentes do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, mostram que mais de 50% da população trabalhadora não recebe mais de 1000 euros , nos jovens com menos de 30 anos, a percentagem sobe para 65%. “É quase impossível um jovem conseguir emancipar-se com os salários atuais. Um em cada três jovens recebe o salário mínimo. Que país é este?”.

Quanto às novas medidas apresentadas pelo Governo, o deputado considera serem resultado de “desespero e desnorte”. “Nos últimos anos, o Governo legislou, mas continua esta crise brutal. Agora, o Governo entrou em roda livre”. Quanto à medida que prevê o arrendamento obrigatório de casas devolutas, Poço considera “radical” e “perigosa”. “Um Estado que nem sabe quantificar seu património, que é o maior proprietário do pais, quer obrigar outros proprietários privados a usar as suas casas independentemente da sua vontade. O Estado devia ser o primeiro a dar o exemplo” . Também para os jovens, considera que não existiu “nenhuma medida estrutural”. "O [programa] Porta 65 fica ainda mais sobrecarregado. Não se soube nada de novo nas residências estudantis. E não há política a ir no sentido certo de ajudar na aquisição da primeira casa", enumera. E conclui: “Á semelhança de todos os programas, terá o mesmo resultado, que é nenhum”.

Do Porto ao Algarve, passando por Lisboa, a habitação é um dos maiores problemas desta geração. Ainda que não afete só os jovens, estes veem-se obrigados a sair de casa dos pais mais tarde, a permanecer em quartos alugados com desconhecidos e adiar projetos de futuro. “Os jovens estão a viver uma situação dramática em Portugal. É dramático arrendar um quarto para vir estudar e é quase impossível comprar casa em Lisboa. Quase que não há semana que não receba emails com testemunhos disto mesmo” , reconhece Alexandre Poço.

JSD não traça linha vermelhas com o Chega

Tal como Luís Montenegro tem feito desde que iniciou as suas funções enquanto líder do PSD, também Alexandre Poço recusa traçar linhas vermelhas ao partido liderado por André Ventura. “As pessoas da JSD não perdem muito tempo a pensar nesse tema [Chega]. Estamos mais focados no nosso trabalho”, atira. Para o líder da juventude partidária, a prioridade desta estrutura deve passar por “canalizar os sentimentos de frustração” causados pelos “erros da governação socialista” para o seu partido. “O nosso papel como oposição tem de ser de quem consegue canalizar esse sentimento de frustração, não para partidos com medidas que pouco conheço e do que conheço, não concordo, mas para o PSD”. Sobre a pressão exercida sobre o PSD no discurso de André Ventura na última convenção do partido, no passado mês de Janeiro, o líder da JSD desvaloriza. “É um partido que fala muito em ministros, mas que não se consegue ver quem seria. Não sei como é que o Chega iria resolver problemas como a habitação, por exemplo”.

Quanto à possibilidade de uma coligação nas próximas legislativas – um cenário semelhante ao governo regional dos Açores –, Alexandre Poço volta a contornar a questão. “É extemporâneo falarmos de cenários que não conhecemos. Nos Açores houve essa solução, mas hoje é extemporâneo falarmos num cenário desses no Continente. Não vamos passar muito tempo a pensar no Chega”. Com um discurso semelhante ao do líder social democrata, Alexandre Poço não avança com uma descolagem definitiva do partido de André Ventura. “Esse cenário [de governação em coligação com o Chega] é posto como se o PSD estivesse entre a espada e a parede. O PSD nunca violará os seus princípios nem nunca vai deixar que o coloquem entre a espada e a parede”.

À semelhança do que já acontecia com Rui Rio, Luís Montenegro mantém a ambiguidade em relação a possíveis coligações com o Chega. Na entrevista à SIC, no mês passado, o líder do PSD não quis responder sobre eventuais entendimentos pós-eleitorais com o Chega: “Na altura falamos”. Pouco tempo depois, no encerramento da 5.ª Convenção Nacional do Chega, o partido liderado por Montenegro enviou o vice-presidente Miguel Pinto Luz, o único elemento da direção nacional que, de viva voz, não rejeita uma aliança com o partido de André Ventura.

Esta falta de clarificação já valeu críticas de outros elementos do partido, como Jorge Moreira da Silva, candidato derrotado por Luís Montenegro nas últimas diretas do PSD – que defendeu uma posição vincada de cortar com o Chega –, a Luís Marques Mendes, atual conselheiro de Estado. "A ideia ambígua de que, se ganhar eleições, o PSD pode fazer um acordo com o Chega só beneficia o partido de André Ventura. À direita, dá um sinal de que votar num partido ou noutro é irrelevante, retirando assim voto útil ao PSD. Ao centro, impede o PSD de conquistar eleitores moderados”, disse no comentário televisivo semanal na SIC.