Viajar em autocaravana é o 'espelho da liberdade', mas as leis e os serviços de apoio ainda não ajudam

Fazer turismo numa autocaravana ou carrinha dá liberdade e são cada vez mais os viajantes que preferem conhecer o mundo neste estilo. Não ter de pensar onde dormir ou onde comer torna o calendário menos complexo e muitas vezes a viagem mais barata.

Se a autocaravana for alugada, talvez a poupança não seja assim tão percetível. Mas se for um veículo próprio acaba por compensar.

Foi nesta sequência de ideias que Margarida Ferro comprou uma carrinha transformada e a tornou-a na sua “casa sobre rodas”, como descreveu ao Expresso. Diz que são as suas viagens preferidas, “estou mais livre, sinto-me mais de férias”.

Ainda que a logística seja complexa, o segredo é a arrumação: “Tenho tudo em compartimentos e sigo sempre a mesma lógica de arrumação porque há pouco espaço”. Margarida faz também uma seleção minuciosa daquilo que leva, por exemplo na roupa. “Só quero estar confortável e conhecer novos sítios, não são precisos muitos bens materiais”.

Muita liberdade, mas com algumas regras

Mas seja alugado, próprio, uma carrinha transformada ou uma enorme autocaravana, há várias leis a cumprir e diferem de país para país.

Em Portugal, não se pode estacionar a autocaravana e pernoitar em qualquer lugar. Durante a noite – das 22h às 7h - é proibido estacionar nas áreas de Rede Natura 2000, em todas as zonas protegidas e naquelas abrangidas pelos Planos de Ordenamento da Orla Costeira. Quem não cumprir pode mesmo ter de pagar uma coima de 120 a 600 euros.

Na verdade, ainda há pouco tempo – meados de 2021 - o Governo aprovou uma lei que apenas permitia pernoitar em locais que autorizavam especificamente as autocaravanas. No fundo, retirava a grande vantagem deste tipo de viagens: a liberdade. Por isso, a muitos contestaram a legislação, de tal forma que o Governo deu dois passos atrás e não seguiu com a medida.

Estes locais autorizados para autocaravanas têm a vantagem de não ter de respeitar qualquer limite de tempo, porque nos restantes tem apenas 48 horas.

Há sempre a possibilidade de ficar num parque de campismo, mas alguns parques em Portugal “podiam ser bem melhores”. As palavras são de Adélia Xavier, sócia-gerente da Free Spirit Campers, uma empresa de aluguer de caravanas.

Poucos serviços para autocaravanas em Portugal

Adélia diz que “falta investimento para os serviços necessários”: os parques de campismo são fracos - por exemplo no Algarve - há poucas áreas de serviço de apoio às autocaravanas, falta de locais para aparcar gratuitamente, postos elétricos ou tantos outros serviços necessários a este estilo de viagem que “já existem em muitos outros países e continuam escassos em Portugal”.

Para viajar em autocaravanas precisa de ter locais para carregar energia elétrica, abastecer de água potável e despejar águas residuais. Adélia Xavier diz que Lisboa, Porto e Algarve “têm muito investimento hoteleiro”, mas que “apoiar os serviços de autocaravanas não acontece”.

Trabalha na área e faz viagens em autocaravanas, por isso fala também na primeira pessoa. Tal como Margarida Ferro, Adélia diz que a liberdade é o principal: “não ter de fazer os sucessivos check-in e check-out” e poder escolher entre “ir a um restaurante ou confecionar na autocaravana”.

No caso de Margarida, a sua carrinha não tem chuveiro, por isso sente falta de mais “casas de banho públicas com possibilidade de tomar banho, são muito poucas mesmo”. Mas no que toca aos parques de campismo onde tem ficado – maioritariamente pela Costa Alentejana - não tem “grandes queixas” de qualidade nem mesmo de preço.

O verão ganha em qualidade e quantidade

Está à vista de todos que as autocaravanas estão em muito maior quantidade nas ruas pela altura do verão, e as reservas da Free Spirit Campers comprovam isso mesmo, “os meses de maior afluência são entre maio e outubro” porque é quando “está calor e é mais confortável”, explica Adélia Xavier.

Diz que as suas autocaravanas são alugadas 99% por estrangeiros que as levam maioritariamente até ao Douro, Algarve ou Costa Alentejana e acabam por estar muito paradas “fazem poucos quilómetros”, remata Adélia.

Segundo a DECO Proteste, para reduzir custos, uma viagem de autocaravana tem de ser planeada, de modo a otimizar o uso do combustível. Por isso, convém planear as pernoitas e as idas às estações de serviço.

Na sua página, a Associação de defesa do consumidor aconselha ainda a fazer um check-up ao veículo para garantir que está tudo a funcionar, antes de iniciar a viagem, e a levar um kit de primeiros socorros e alguns medicamentos básicos.

Lembre-se que para tornar a sua viagem mais segura é importante ter a autocaravana sempre arrumada, sem nenhum objeto à solta e quando o veículo estiver em movimento, os passageiros devem estar sentados.

Já não é só um estilo de viagem, mas um estilo de vida

O conceito de nómadas digitais está na ordem do dia e fazer vida numa autocaravana é uma das suas escolhas.

Podem trabalhar em qualquer lugar e as autocaravanas levam-nos facilmente até eles, onde é só necessário um computador e alguma rede.

Numa altura de mudança de paradigmas e linhas de pensamento, as pessoas começaram a dar mais importância à vida e a deixar o trabalho para segundo plano. E uma vida em autocaravana é o catalisador de tudo isso. Não se está preso num único lugar, há experiências novas todos os dias e ao mesmo tempo, a parte necessária da vida comum desperta assim que abrimos a tela do computador para trabalhar.

“É o meu sonho”, admitiu ao Expresso Margarida Ferro. “Sou fotografa e trabalho em marketing. Sonho em trabalhar em qualquer parte do mundo, com a minha máquina, o meu computador e a minha carrinha”, acrescenta em tom melancólico.

Até já existem lojas de aluguer de autocaravanas com veículos disponíveis para arrendar por longos períodos de tempo, para ser possível a qualquer pessoa ter esta experiência.

De qualquer das formas, Margarida tenta aproveitar a sua carrinha, mesmo que em ruas portuguesas. Diz que quando tem fins-de-semana livres, “só por ter a carrinha vou conhecer novas cidades ou vilas, não tenho de pagar a noite e posso levar a minha comida, sai barato”.

Seja qual for a razão, viajar em autocaravanas acarreta responsabilidades e conhecimento das diferentes leis internacionais. É liberdade, mas também responsabilidade.