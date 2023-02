Às vezes penso como dizias que me amavas,

que me amavas tanto.

Que eu seria sempre tua,

porque me amavas.

Que tinhas ciúmes de qualquer homem com quem me visses a falar,

porque me amavas.

Que ficavas louco de me imaginar na cama com outra pessoa,

porque me amavas.

Que não conseguias pensar em mais nada sem ser nos possíveis significados das simples palavras que eu te dizia,

porque me amavas.

Que achavas que eu te podia trair

e que não consigas deixar de pensar nisso,

porque me amavas.

E eu olhava sempre em volta quando falava com um homem,

para ver se tu lá não estavas,

para não te magoar,

porque te amava.

E eu explicava tudo na minha vida,

porque te amava.

E eu confirmava contigo se podia sair

com este e aquele amigo,

porque te amava.

Mas isso não pode ter sido amor,

pois não?

Isso foi outra coisa.

Mas o quanto me custa pensar

que se calhar não me amavas

e eu não te amava.

Porque eu sei que te amava,

mas…

O quanto me custa pensar.

O quanto me custa separar das tuas cartas de amor.

Guardo-as numa caixinha de sapatos.

Carreguei-a comigo para todas as casas onde fui viver.

Se não são cartas de amor,

são cartas de quê?

*

Hoje pensei em ti. Já não acontecia há muito tempo.

Encontrei uma pessoa que quer ter uma relação séria. Que fala do futuro, do que quer e do que não quer. Fiquei contente. Sabes como tenho andado a saltitar de um lado para o outro, e isso mal não tem, mas não é isso que eu quero. Quero alguém disponível para mim, para me amar, sabes? Encontrar o meu pinguim, ou qualquer metáfora que se escreva por aí sem cair na estupidez da cara-metade ou da metade da laranja. Eu sou inteira.

Ele vê-me no futuro e não só no agora, no quando der ou depois do after.

E eu continuo sem saber qual foi o momento em que tudo mudou para ele, para nós — eu e ele, não tu e eu, esse nós já não existe há muito tempo. Se calhar estava tudo lá desde o princípio e eu não vi. Porque ele me via e eu não queria ver.

Num momento, eu era maravilhosa, linda. No outro, o meu cabelo devia ter outro corte, o meu arroz não estava bom, os meus pêlos eram demais. Eu nunca conseguiria tirar o curso que ele tirou; o trabalho dele contribuía mais para a sociedade do que o meu. Eu não sabia o que era lutar para conseguir ter uma vida estável. Eu era tão inferior a ele. Era isto que ele me dizia. Era isto que eu ouvia.

Quando acabei com ele, sabes o que me disse? Que lhe tinha feito um favor.

E tu preocupado que eu me fechasse ao amor depois do que nos aconteceu.

Mas tu não passas a ser bom para mim só porque ele não me tratou bem. E eu não sou santa, nem sou vítima. Eu sou inteira.

Arranquei de ti o pedaço com que ficaste e abandonei o pedaço que ele tanto me queria tirar. Se ele queria assim tanto esse pedaço, o pedaço não valia a pena. Que fique com ele. Farei crescer em mim um pedaço novo, inquebrável, inabalável, só meu. Muito meu. Porque eu sou minha, muito minha, só minha, por muito que alguém me ame, por muito que eu ame alguém.

De ti aprendi o que é devoção extrema.

De ti aprendi o que é o desespero-nó-no-peito.

Enganei-me eu,

que não foste tu quem me ensinou o que é o amor.

O que mais me espanta é que depois disto tudo, eu ainda quero que ele esteja bem, porque a minha felicidade não aumenta com o contrário. E espero de coração que tu estejas bem, porque continuo a guardar com carinho as tuas cartas.

Tu foste mau para mim porque estavas mal. Ele foi mau para mim porque tem um ego do tamanho de uma casa, coisa que ele nunca foi para mim. Tu foste a minha casa.

Não quero comparar. Eu que me desculpe por comparar.

Mas hoje comparei.

Não quero nenhum, quero-me a mim.

A ele nunca lhe escreverei uma carta.

Jamais.

Contenta-te tu com esta.

*

Nem todas as relações tóxicas o são à primeira vista. Nem todas as pessoas são tóxicas sabendo que o são. Nem todas as pessoas se comportam de forma abusiva por maldade, podem fazê-lo por trauma, por não conhecerem relações saudáveis. Mas isso não faz com que seja ok alguém se despedaçar para colar os cacos de outra pessoa.

Namorada/o não é terapeuta. Porque se uma pessoa passa a vida a cuidar de outra, e a outra pessoa não tem disponibilidade emocional para a primeira, quem cuida dela? Quem cuida de quem cuida? Não é suposto as amigas/os andarem constantemente a colar os pedaços que a/o namorada/o deixou. Amiga/o não é terapeuta.

Além disso, é muito difícil amar alguém que não dá espaço para ser amado/a. O amor tem de ter forças equiparáveis dos dois lados, que se equilibrem, quando uma e a outra pessoa precisam. Amor unidirecional não é amor, é desespero. Não dá para amar pelos dois, acaba tudo em cacos.

Há mais mundo para lá de uma pessoa.

*

A todas as pessoas que me magoaram, saibam que estou em paz com isso e quero que também estejam.

A todas as pessoas que eu magoei, saibam que lamento que o tenha feito.

Quanto a ti, continuarei a achar que eu te amei e que tu me amaste.

Diga o que eu disser.