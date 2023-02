As novas regras de utilização da Netflix têm sido tema de debate. Em direto na SIC Notícias, Pedro Miguel Coelho considera que a empresa de streaming “andou para trás” e que mantém vários pormenores destas alterações sem uma boa explicação.

Depois da fase em que dizia que “amor é partilhar uma password”, a operadora parece ter mudado de ideias em pleno mês de São Valentim. "A Netflix percebeu que estava numa relação poliamorosa e que os utilizadores não estavam em exclusividade", afirmou o jornalista do Expresso.

Desde quarta-feira, os utilizadores da Netflix são obrigados a configurar uma localização principal, podendo apenas partilhar a conta com pessoas que utilizem a aplicação na mesma residência. Três deputados do Partido Socialista questionaram o Governo sobre a salvaguarda da privacidade dos utilizadores da Netflix, dado que plataforma utiliza a localização do IP para verificar a partir de que local a conta está a ser acedida.