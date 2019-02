Histórias breves sobre acontecimentos irrelevantes, condições atmosféricas e pessoas interrompidas: ficções de Bruno Vieira Amaral, para ler todas as quintas-feiras no Expresso Diário

Era tudo complexo e azul. Árvore, crustáceo, celofane e orgulho marítimo. A concha no sonho afirmava, em leque, que aquele era um dia de praia. Começou mal, angústia e motor, o carro não pegava, a família, mulher, dois filhos e impaciência. Orlando prometera. No último verão quebrara a promessa, usou uma desculpa melancólica, súbito horror a multidões, o que entristeceu os filhos, a pele transparente, a falta de iodo, de tudo. E agora, no dia em que ele capitulara, o carro não pegava. Orlando ignorava mecânica, só lhe restava esperar, absorto. Podia sair do carro, abri-lo, espreitar as peças, as ligações todas que não entendia, mas não queria dar esperanças. Dependia tudo da vontade do carro. Ele, pai, inocente, isento de culpas. Vamos tentar mais uma vez. E o carro pegou.