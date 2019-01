A arte de desaparecer

Histórias breves sobre acontecimentos irrelevantes, condições atmosféricas e pessoas interrompidas: ficções de Bruno Vieira Amaral, para ler todas as quintas-feiras no Expresso Diário

Quando acordou, não estava lá. No lado da cama onde se costumava deitar, o direito, mais próximo da janela, afastado da porta e do berço, o lençol esticado, como se ninguém tivesse dormido ali. Finalmente, tinha desaparecido e, como sempre desejara, era espectador do seu próprio desaparecimento. Então acordou e ainda estava lá, no lado direito da cama. Desde o nascimento do filho, sete meses antes, o mesmo sonho repetia-se, com ligeiras alterações.