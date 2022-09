Descargas ilegais deram origem a cinco processos crime por poluição e a 240 contraordenações em 2020

Em 2020 o serviço de ambiente da Guarda Nacional Republicana levantou 240 contraordenações e abriu cinco processos crime relacionados com este flagelo que afeta rios, ribeiros, lagoas e praias costeiras. As descargas ilegais de esgoto urbano interditaram temporariamente a ida a banhos nas praias da Nazaré e da Parede, em Cascais, no verão passado. E as que têm origem na pecuária poluem rios e ribeiras, sobretudo nos concelhos de Leiria, Batalha, Alcobaça, Marinha Grande e Porto de Mós, onde existem mais de 400 suiniculturas.

