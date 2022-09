BE considera que veto presidencial à revisão da contratação pública era "inevitável"

Em declarações aos jornalistas na Amadora, distrito de Lisboa, no final de uma ação de recolha de assinaturas para a formalização da candidatura presidencial de Marisa Matias, Catarina Martins considerou este domingo ser "inevitável" o veto presidencial ao decreto para a revisão da contratação pública, dizendo que "lesava" o interesse público e inseriu-se num acordo entre PS e PSD.

No sábado à noite, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou o veto ao decreto do parlamento que altera as regras de contratação pública em matéria de projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus - um diploma que partiu de uma proposta de lei do Governo. A versão final deste diploma foi aprovada em votação final global na Assembleia da República, no passado dia 16 de outubro, com votos favoráveis apenas do PS e abstenção do PSD, tendo as restantes bancadas votado contra.

Segundo Catarina Martins, as alterações ao Código de Contratação Pública "fizeram parte de um acordo entre PS e PSD, quando se soube que havia fundos comunitários reforçados" destinados a Portugal nos próximos anos. "Um acordo PS/PSD que passou por quem vai dirigir as comissões de coordenação regionais, que vão decidir boa parte dos investimentos, e que passou também pela alteração do Código de Contratação Pública e, ainda, por mudanças no Tribunal de Contas", apontou.

Catarina Martins referiu depois que, desde o início desse processo legislativo em torno da revisão do Código de Contração Pública, "o Bloco de Esquerda sempre afirmou que esse acordo lesava o interesse público". "Este veto era mais do que esperado e só lamentamos que nas comissões de coordenação regionais esse processo tenha ido até ao fim", acrescentou.