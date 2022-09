Com um CDS mirrado, o PSD perde o parceiro? Os candidatos respondem

A agonia do CDS, que caiu na legislativas de outubro de 18 para cinco deputados, ficando pouco acima dos 4% —, entretanto reduzidos para menos de 3% nas últimas sondagens —, está a preo­cupar os ‘laranjinhas’. A razão é simples. Tendo o PSD ficado abaixo dos 30%, não é fácil sonhar com um salto para uma maioria absoluta em próximas legislativas. E uma vitória relativa sem poder contar com um CDS que ajude a somar o número de deputados que faltem para a maioria absoluta pode valer tanto quanto uma derrota, por não permitir aos sociais-democratas reunirem as condições necessárias para voltar a governar.

Mergulhados na campanha interna para as diretas de janeiro que dirão se Rui Rio é reeleito presidente do partido ou se passa a pasta a outro, os três candidatos à liderança aceitaram falar com o Expresso sobre a fase negra do seu velho ‘parceiro natural’. E embora cada um tente adaptar a conversa ao seu guião de campanha, o pano de fundo comum é indisfarçável: com um CDS mirrado, a vida do PSD complica-se.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).