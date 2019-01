Quase 70% dos portugueses têm intenção de votar nas legislativas. Em 2015, os votantes ficaram-se pelos 56,93%

A menos de nove meses das próximas legislativas, o Observatório da Sociedade Portuguesa da Católica Lisbon School of Business & Economics acaba de publicar os resultados de um estudo que procura aferir o grau de confiança no Governo, das instituições e serviços públicos, ideologia política e intenção de voto por parte dos portugueses. Os dados foram recolhidos em dezembro de 2018, utilizando o Painel de Estudos Online (PEO) e que teve or base uma amostra de 1000 participantes.

De acordo com o estudo, 69,8% dos portugueses indicam que vão votar na eleição para a Assembleia da República em 2019, 8% assume que não irá votar e 22,2% ainda tem dúvidas sobre se o irá fazer. Relativamente às eleições europeias, a realizar em maio de 2019, 55% dos participantes indicam que vão votar, 10,6% assume que não irá votar e 34.4% ainda não sabe se o irá fazer, confirmando a tendência de ser o ato eleitoral menos participado por parte dos eleitores inscritos. Caso os resultados do inquérito do Observatório da Católica Lisbon School of Business & Economics se mantenham até outubro, as proximas legisativas ficarão longe do recorde de abstenção registado em 2015, quando apenas votaram 56,93% dos eleitores.

Quanto ao posicionamento ideológico, 37,1% dos participantes reportam ter uma posição mais à esquerda, 33,9% mais ao centro e 29,0% situam-se mais à direita. Quanto à avaliação da posição de um conjunto de partidos políticos na escala esquerda-direita (numa escala de 0 a 10 pontos), em média, os participantes colocam os partidos PSD, CDS-PP, e Aliança numa posição mais à direita, e situam os partidos BE, PCP, PEV, PAN, e PS numa posição mais à esquerda.

Adicionalmente, 40,3% dos participantes não têm qualquer simpatia/preferência por um partido político, 47,5% referem que têm alguma simpatia/preferência, e apenas 12,2% têm forte simpatia/preferência por um partido específico. Quanto à perceção de voto nacional na eleição para a Assembleia da República em 2019, considerando a média da percentagem de votos esperada para cada partido, os resultados destacam o PS e o PSD com maior média esperada de percentagem de votos: 31,50% e 26,63%, respetivamente.

Os participantes revelam níveis moderados de confiança no governo na resolução de problemas nacionais (média de 4,68) e internacionais (4,9), e indicam confiar moderadamente nos portugueses quanto à tomada de decisões (média 4.65), numa escala de 1 a 10 pontos. No mesmo sentido, o nível de satisfação com a forma como Portugal é governado é moderado-baixo (média de 4,81) e diminuiu 4,6% de novembro de 2017 a novembro de 2018.

Em comunicado, o Observatório refere que o nível de satisfação com a forma como o governo português gere áreas específicas é mais elevado em setores como segurança alimentar, segurança nacional, parques nacionais e espaços abertos, sendo baixo em relação a áreas como pobreza, manutenção de infraestruturas, habitação pública e criação de emprego.

Sistema de pensões é o que gera mais insatisfação

Apesar do valor médio de satisfação com questões relacionadas com fenómenos naturais (chuvas intensas, ventos fortes, temperaturas muito elevadas ou muito baixas) ter sofrido um decréscimo acentuado de 23,9% entre março de 2016 e novembro de 2017, o nível de satisfação com esta área voltou a crescer 18,0% entre novembro de 2017 e novembro de 2018. Por outro lado, o valor médio de satisfação com a manutenção de infraestruturas (por exemplo, ruas, pontes, hospitais ou escolas) teve um aumento de apenas 5,0% entre março de 2016 e novembro de 2017, mas diminuiu 13,5% entre novembro de 2017 e novembro de 2018.

“É de notar que os indicadores aferidos em novembro de 2017 foram reportados após uma época de temperaturas elevadas e de incêndios em Portugal, enquanto os valores aferidos em novembro de 2018 sucedem a um período em que algumas infraestruturas em Portugal foram afetadas/danificadas”, refere o comunicado.

A Presidência da República (média de 6,32) é a instituição nacional em que os portugueses mais confiam. No lado oposto surgem os bancos (4,16) e igreja ou religião organizada (3,94).

No estudo do Observatório da Sociedade Portuguesa da Católica Lisbon, realizado em dezembro de 2018, o sistema de pensões é o serviço que apresenta, em média, menor qualidade/satisfação (3.94).