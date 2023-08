Mais de 70 concelhos do interior Norte e Centro e no Algarve em perigo máximo de incêndio

Mais de 70 concelhos do interior Norte e Centro e dos distritos de Beja e Faro estão esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, estão em perigo muito elevado cerca de 90 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Lisboa, Leira, Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda, Portalegre, Porto, Vila Real e Bragança.

Em perigo elevado estão mais de 50 concelhos dos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Santarém, Leiria, Lisboa, Setúbal, Évora, Portalegre, Beja e Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Nos próximos dias, o número de concelhos em perigo máximo vai aumentar, de acordo com a previsão do instituto, que espera uma subida das temperaturas a partir de hoje.

Na quinta-feira, por causa da subida dos valores da temperatura e da redução da humidade, a Proteção Civil alertou para o agravamento do estado do tempo nos próximos dias, mantendo o país em alerta amarelo para risco de incêndios rurais.

"As condições meteorológicas que vamos ter nos próximos ditam-nos que qualquer pequena ocorrência poderá tornar-se numa grande ocorrência", disse secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, num 'briefing', na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, em Oeiras.

De acordo com o comandante nacional de emergência e proteção civil da ANEPC, André Fernandes, será verificado "um vento mais seco em todo território", a humidade vai estar nos 30% e "a temperatura máxima vai subir gradualmente, podendo atingir os 40º em várias zonas do país e 35º e 37º na região de Lisboa no sábado e no domingo, respetivamente".

Devido ao aumento do risco de incêndios rurais nos próximos dias, André Fernandes explicou que foi decidido manter o estado especial de alerta no nível amarelo para os incêndios rurais e as medidas para operacionalização na região de Lisboa e Vale do Tejo, com reforço de dois corpos de bombeiros, tendo um acréscimo de 150 operacionais.

Desde o início do ano, as mais de 5.264 ocorrências de fogo já afetaram 10.648 hectares de espaços rurais.

Para hoje, o IPMA prevê uma subida da temperatura máxima, mais significativa nas regiões Centro e Sul, e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental durante a tarde, assim como nas terras altas.

Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 10º Celsius (Bragança) e os 21ºC (Faro) e as máximas entre os 24ºC (Aveiro) e os 36ºC (Faro, Beja e Setúbal).