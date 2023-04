Ordem dos Médicos cria comissão independente para avaliar queixas de negligência em cirurgias no Hospital de Faro

Uma “comissão independente e específica para este assunto” acaba de ser constituída pela Ordem dos Médicos (OM) para avaliar as queixas de negligência médica no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de Faro. A decisão foi comunicada ao início da tarde desta terça-feira pelo próprio bastonário, Carlos Cortes. Relatos dão conta de suspeitas de 11 casos: entre janeiro e março três doentes morreram, dois estão nos cuidados intermédios e os restantes terão sofrido lesões corporais.

O bastonário explicou que a comissão independente advém da necessidade de dar “uma resposta rápida, célere e consequente”. Carlos Cortes explicou que a OM tem já estruturas próprias para investigar denúncias de má prática médica, como os conselhos disciplinares, mas que, “perante a especificidade do que foi relatado e a gravidade das queixas”, foi decidido criar uma comissão independente da Ordem.

Em conferência de imprensa, Carlos Cortes adiantou que já falou com a médica que fez as denúncias, acusando um cirurgião e o diretor do Serviço de Cirurgia Geral. A médica, interna no primeiro ano da especialidade de cirurgia, começou por apresentar queixa na Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ) e expor as situações nas redes sociais. Além de ter reportado o caso à OM e ao próprio bastonário, informou a Entidade Reguladora da Saúde, Administração Central do Sistema de Saúde e o ministro da Saúde.

O Ministério Público está já a investigar as acusações de alegada negligência médica e o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) abriu um inquérito interno urgente. O diretor clínico do hospital pediu ao Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos a abertura de inquérito urgente, "com vista a avaliar a conduta assistencial, matéria da maior relevância para o CHUA e para os utentes".