O lucro da Siemens no trimestre de outubro a dezembro de 2022, que é o primeiro trimestre do ano fiscal de 2023 do grupo alemão, foi de 1636 milhões de euros, menos 9% do que no mesmo período do ano anterior.

Em comunicado ao mercado divulgado esta quinta-feira, a Siemens reportou um crescimento de 10% das receitas do trimestre, para 18,07 mil milhões de euros.

Na área das indústrias digitais as receitas de outubro a dezembro cresceram 18%, para 5,1 mil milhões de euros, nas infraestruturas inteligentes avançaram 20%, para quase 4,6 mil milhões de euros, mas na mobilidade não foram além de um crescimento de 2%, para 2,45 mil milhões de euros. A divisão Siemens Healthineers estagnou, com 5,08 mil milhões de euros de receitas no trimestre.

O volume de encomendas teve um decréscimo de 7% em termos homólogos, para 22,62 mil milhões de euros. A empresa justifica esta quebra com o facto de o quarto trimestre de 2021 ter sido marcado por um volume especialmente elevado de encomendas nas áreas digital e de mobilidade.

Apesar do recuo do resultado líquido, a administração do grupo alemão enfatizou o resultado operacional de 2,7 mil milhões de euros no negócio industrial, “o melhor arranque de sempre de um ano fiscal”, segundo o presidente executivo da Siemens, Roland Busch.

Esse desempenho levou a equipa de gestão da Siemens a rever em alta as perspetivas para o ano 2023. A empresa projeta agora um crescimento das receitas em base comparável de 7% a 10% (face à previsão anterior de 6% a 9%).

O resultado por ação é agora estimado em 8,9 a 9,4 euros para o conjunto do ano fiscal de 2023, acima do intervalo anteriormente previsto de 8,7 a 9,2 euros por ação.