A bolsa de Nova Iorque seguia esta terça-feira mista pouco após o começo da sessão, com as empresas ligadas à energia e as tecnológicas a recuperarem das perdas recentes.

Há momentos, o índice Dow Jones subia 0,32% para 35.213,85 pontos e o Nasdaq recuava 0,38% para 14.803,20 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,037% e estava em 4.434,82 pontos.

No começo da sessão, a bolsa seguia pendente do aumento de casos de covid-19 nos Estados Unidos, com o avanço da variante Delta e dos progressos na vacinação.

Por outro lado, os investidores esperam discursos de dois membros da Reserva Federal (Fed), em busca de pistas sobre quanto o banco central prevê começar a retirada dos seus estímulos monetários.

Nos outros mercados, o petróleo do Texas subia para 67,48 dólares, invertendo a tendência anterior, a rentabilidade da dívida do Tesouro norte-americano a 10 anos aumentava para 1,32% e o dólar perdia valor face ao euro, com um câmbio de 1,1712.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou mista, com o Dow Jones a perder 0,30% e o Nasdaq a subir 0,16%.