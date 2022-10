Francisco Pinto Balsemão: “Modéstia à parte, acho que continuo a ter faro jornalístico”

Francisco Pinto Balsemão toda a gente conhece. Fundou o PSD, foi primeiro-ministro, mas acima de tudo ficará na história pela fundação do Expresso, em 1973, o primeiro jornal moderno do país, e pela construção, também de raiz, do primeiro canal privado de televisão, em 1992, a SIC. Quando começávamos como jornalistas, o nosso patrão preferido era ele. Alguns dos melhores jornalistas quiseram trabalhar no Expresso e alguns conseguiram. O mesmo se passou na SIC. A luta constante, desde o tempo da ‘velha senhora’, pela liberdade de expressão e de imprensa, o facto de ter o jornalismo também como profissão fizeram dele o patrão ideal. Eu, que o entrevisto, entrei no jornal em 1989 e, de então para cá, construímos uma amizade e cumplicidade centrada na área do jornalismo e extravasada para outros assuntos, que não vêm ao caso, que transparece nesta entrevista e aqui deixo como registo de interesse. Mas nada foi combinado — nem ele nem eu admitiríamos fazê-lo. Espontaneamente, surgiram as perguntas e as respostas. A conclusão é sempre a mesma: a persistência no rigor e no profissionalismo pode não ser a coisa mais atrativa para ganhar dinheiro, mas deixa-nos a consciência tranquila e a certeza de que tentámos sempre ser justos. Ao fim de 2500 números do Expresso que Francisco Balsemão comemora (eu só colaborei em 1631 edições) e de tantas peripécias, foi uma conversa, no seu conteúdo mais sério, igual à que tivemos quando me recebeu no seu gabinete da Rua Duque de Palmela e me entregou o Estatuto Editorial do Expresso. Mas o diálogo não é saudosista. Também se olha para a frente, para os lados... Enfim, o melhor é lerem.

Costuma começar os seus projetos nos dias 6 de um mês. É uma superstição?

Aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes por coincidência, e como correu bem acho melhor jogar pelo seguro.

E tem outros hábitos do estilo? Assinar tudo com a mesma caneta, ou entrar sempre com o pé direito...

Não, nada disso.

De qualquer modo, criou o Expresso a 6 de janeiro de 1973...

Como se calcula, a ideia apareceu bastante antes, em 1972...

Talvez do facto de a sua família ser dona do “Diário Popular”, sobretudo o seu tio Francisco ser o maior acionista e o seu pai lhe ter deixado uma quota de 16%. Subitamente, o jornal foi vendido ao Banco Borges, do grupo de Miguel Quina, por 200 mil contos, seria hoje um milhão de euros a preços de 1972. Ora, isto era muito dinheiro. Tem ideia porque deram tanto dinheiro pelo “Diário Popular”?

O meu tio estava um pouco irritado comigo, devido às atitudes que eu tomava na Assembleia Nacional de então, quando fiz parte da ‘Ala Liberal’. Nomeadamente, o projeto de Lei de Imprensa que apresentei com Sá Carneiro...

