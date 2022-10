Edição 2500. Viagem pelas páginas do seu semanário

Dois mil e quinhentos é um daqueles números irresistíveis. Os jornais adoram números redondos, e quanto mais curvilíneos melhor. É por isso que nenhuma redação se entusiasma por aí além com os 19 anos de qualquer coisa, mas é capaz de fazer a festa, lançar os foguetes e ir à pesca com as canas se se der o caso de chegar um redondinho vigésimo aniversário. Imagine, portanto, o que vai por aqui nestes dias em que o seu Expresso chega às 2500 edições... E agora imagine mais um pouco tudo o que mudou desde aquele primeiro número, em janeiro de 1973, quando uma típica família portuguesa — pai, mãe e bebé de três meses a morar num apartamento de três divisões assoalhadas — gastava 2500 escudos mensais em alimentação.

Fique a saber que foi esta a primeira referência ao número 2500 a surgir no Expresso. Estava na página 19 e foi o arranque de uma série de retratos das famílias portuguesas, numa época em que, como explicava o artigo, muito se falava das dificuldades económicas no país. Na mesma página estavam ainda uma notícia na qual se garantia que “Os casinos do Algarve não são americanos”, e outra, escassos meses após a cimeira de Paris de 1972, que projetava as etapas futuras até à criação de uma coisa chamada União Europeia.