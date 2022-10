Pedro Simas: “O Expresso é instituição de democracia”

Qual é a primeira memória que tem do Expresso?

Cresci com o Expresso. Tenho a memória de o meu pai o ler ao fim de semana, uma coisa gigante. Fazia parte da vida familiar.

E o jornal acompanhou-o ao longo da vida.

E continua a acompanhar-me, agora mais intensamente. Na faculdade comprava o Expresso ou ia à casa dos meus pais porque queria ver o Expresso Emprego. Via quais eram as oportunidades e imaginava aquilo que eu podia vir a ser um dia. Quando estive em Cambridge, tinha muitas saudades de Portugal e pedia às pessoas que me trouxessem o Expresso. Era uma coisa que depois ficava, as pessoas iam-se embora, e eu ficava a ler. Matava saudades de Portugal.

