Pedro Abrunhosa: “O Expresso deixa ouvir pensar”

Como começou a relação com o jornal?

Sou leitor do Expresso por respeito à palavra. Sempre foi um ritual de acesso à informação e à liberdade. As minhas memórias estão associadas aos meus pais, leitores do Expresso, e depois a todo o processo de democratização do país.

Qual a recordação mais marcante do Expresso?

A morte de Francisco Sá Carneiro, num momento político-partidário muito complicado em Portugal. O Expresso acompanhou-o com grande rigor e fez uma informação muito concisa.

Sinónimos de Expresso?

Rigor, verdade e democracia. O Expresso é uma forma de estar. Ir lendo o Expresso ao longo da semana permite-nos um regresso ao tempo. É um jornal que nos faz regressar à oralidade. O Expresso podia ser contado. É um espaço de literatura.

