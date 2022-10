Marcelo Rebelo de Sousa: “Foi decisivo no 25 de Abril”

Fundador do Expresso e sucessor de Francisco Pinto Balsemão na direção, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recupera lembranças dos primeiros tempos de um jornal que se tornou um “símbolo do regime”.

Passadas 2500 semanas sobre a primeira edição que fechou: qual é a primeira memória que tem do projeto do Expresso?

Remonta a um jantar, em casa de Francisco Sousa Tavares e de Sophia de Mello Breyner, que ofereceram em homenagem a um jornalista do “Le Monde”, e onde estava o Francisco Pinto Balsemão. Ele acabara de vender a posição no “Diário Popular”, queria fazer um jornal novo, e falou-me na hipótese de lançar um semanário diferente, estilo anglo-saxónico. Foi o primeiro toque, assim muito vago. Mais tarde houve um almoço, salvo erro no snack-bar do Florida — Francisco Balsemão trabalhava no escritório do professor André Gonçalves Pereira que ficava por cima —, e aí há uma conversa mais séria, já no sentido de fazer um semanário para sair ao sábado, influenciado pelo grupo do “Sunday Times”. E gostava que eu alinhasse no projeto. Isto foi em 1972, tinha 23 anos. Assim começou a aventura do Expresso, fiquei entusiasmadíssimo. Durou de 1972 a 1981 quando fui para o Governo: nove anos.

