José Tolentino Mendonça: “A relação entre o digital e o papel será mais inteligente”

Recorda-se do momento em que o Expresso entrou na sua vida?

Foi há 40 anos. No seminário onde andava os jornais não eram presenças assíduas e quando eu estava no oitavo ano chegou um novo prefeito de estudos. Do Porto, com uma cultura diferente, foi ele a introduzir o Expresso. Foi um sinal de novidade, um ar novo, uma abertura de horizontes, muito significativo no meu percurso.

Lê-lo era uma transgressão?

Era, certamente. O Expresso não podia estar na sala da comunidade, onde estavam revistas de religião ou missionárias. Era assim uma mistura de mundanidade e de novidade no mundo do seminário.

E tornou-se um vício.

Não sei se foi vício ou uma virtude. Mas dei por mim, nas férias grandes, a poupar dinheiro ou a usar os tostões que tinha para o comprar.

