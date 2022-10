Joana Vasconcelos: “As tecnologias e as formas de comunicação estão a misturar-se”

Em que momento é que o jornal entra na sua vida?

Desde que me lembro de jornais, lembro-me do Expresso. Ainda por cima com o meu pai fotojornalista. Era o jornal grande, o jornal que vinha naquele saco.

O lado gráfico tem importância?

Tem, e lembro-me perfeitamente da fase em que se começaram a usar fotografias a cores. Acompanhei com muito interesse a mudança. Eu sou educada numa família onde a imagem e a escrita são muito importantes. O jornal é esse equilíbrio entre a imagem e os conteúdos. Os jornais são um respirar coletivo do presente.

E quanto ao Expresso, prefere deixá-lo respirar ao longo da semana?

Não se absorve o Expresso no sábado. Aí é mais um olhar pelas headlines e os títulos principais. Depois há os outros artigos, lidos noutro ritmo.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.