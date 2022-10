Clara Ferreira Alves: “A Revista foi um projeto avassalador”

Que importância tem o percurso que fez no Expresso na sua vida?

O meu percurso no Expresso confunde-se com o meu percurso pessoal. O que fiz no Expresso correspondeu exatamente àquilo que eu achava que era o jornalismo. Não terei feito tudo, mas houve um período entre os anos 80 e 90 absolutamente glorioso. Na novidade, na inovação, na liberdade, na rebeldia, na descoberta, no que foi criado. A Revista foi um projeto avassalador.

Como recorda o Expresso nos anos 80?

Era um lugar muito diferente do que é hoje. Discutia-se permanentemente, nós fechávamos muito tarde a Revista e o jornal. Era tudo físico, as maquetes eram feitas à mão, as peças eram fechadas à mão. O fecho do jornal era um momento de exaltação extraordinária.

