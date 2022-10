António Horta Osório: “Este é o jornal de referência”

Mesmo a viver em Londres, o Expresso continua a fazer parte do seu sábado?

Faz. Apesar de já trabalhar no estrangeiro há cerca de 15 anos, venho a Portugal duas vezes por mês. Leio em papel quando estou cá e no digital quando estou fora. É um órgão imprescindível.

Há diferença entre o digital e o papel?

O digital é obviamente muito conveniente, acessível de qualquer forma, e foca mais em específico as notícias. Mas eu também gosto de olhar para o papel e perceber a ênfase que as diversas notícias merecem, como estão organizadas.

Há alguma coluna que não perde?

Uma das vantagens que o jornal sempre teve foi ter ótimos colunistas, com opinião própria e às vezes diferente ou contraditória, o que eu acho salutar. Outra das grandes qualidades e vantagens competitivas do Expresso é ter pessoas que fazem pesquisa, que de forma isenta e documentada abordam os assuntos e tentam apontar alternativas.

