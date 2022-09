O Expresso celebra em grande e com grandes nomes

Em expresso.pt/expresso2500 pode acompanhar, com uma cadência diária, os depoimentos desta iniciativa a que chamámos “Eu e o Expresso”. Pode também ir acompanhando os “Es” criados por cada uma das personalidades convidadas. Damos como exemplo o “E” da artista Mariza, representado em filigrana e que pode ver aqui.

Já no próximo sábado, dia 19 de setembro, será publicada a primeira edição XL da Revista E, com uma obra inédita de Paula Rego. No sábado seguinte, 26 de setembro e dia da edição 2500, o saco de papel terá impressa a obra de Paula Rego. Mas temos ainda mais novidades: Leonor Beleza, Paula Amorim e Joana Vasconcelos serão editoras por uma semana, cada uma de um caderno do Expresso. Leonor Beleza editará o Primeiro Caderno, Paula Amorim o Caderno de Economia e Joana Vasconcelos a revista E. Nessa edição, a não perder, estará também uma entrevista de Henrique Monteiro com o fundador e primeiro diretor do Expresso.