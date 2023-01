Loading...

Expresso 50 anos António Guterres: “A Impresa continua a ter um papel essencial para resgatar o mundo do beco onde se encontra”

O secretário-geral das Nações Unidas, perante uma plateia que assistia às comemorações dos 50 anos do jornal Expresso, na Fundação Champalimaud, fez das palavras um caderno de encargos para líderes políticos mundiais, mas não só. Referiu o 25 de Abril como uma tábua de salvação para Portugal, assim como revela que “sem profundas transformações ao nível das relações de poder à escala mundial, o mundo não sairá do beco para onde está a ser empurrado”. Falou de direitos e de deveres, da guerra e do Ambiente, de igualdade e de justiça. Recorreu à História para antecipar o futuro, que, nas suas palavras, “é um problema a ser resolvido por todos”

