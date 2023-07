Loading...

Expresso Casas que são garagens, Christine Lagarde é o alvo e quem é Jens Stoltenberg? Há novo Expresso nas bancas

Na edição desta semana falamos da crise na habitação, do que se espera de Pedro Nuno Santos em 2026 e de mais uma crise, esta no SNS. Em Economia, os ataques políticos à presidente do Banco Central Europeu e mais greves na CP. A Revista E tem Jens Stoltenberg na capa, o secretário-geral da NATO que tem estado debaixo dos holofotes. A análise do diretor-adjunto do Expresso David Dinis