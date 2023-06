Loading...

Expresso O descontentamento português, as boas exportações e a islandesa que é um ícone mundial da música e ativismo. Há novo Expresso nas bancas

Na edição desta semana falamos de uma sondagem aos portugueses onde os resultados espelham o seu descontentamento, a entrevista ao diretor-executivo do SNS e a série ‘Rabo de Peixe’, aos olhos de Rabo de Peixe. Em Economia, destaque para as exportações que têm ajudado as contas do país e as alterações nos certificados de aforro. Na Revista E, a entrevista à islandesa Björk. São alguns dos temas do semanário analisados pelo diretor-adjunto do Expresso, Martim Silva