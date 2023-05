Loading...

Expresso Expresso nas bancas: Costa aposta em folga nas contas públicas para concluir Legislatura

Já está nas bancas mais uma edição semanal do Expresso. A manchete é em torno da resposta socialista ao turbilhão político dos últimos meses: o Governo acredita que os bons resultados na economia o podem salvar. Mas há outras notícias que merecem destaque, como a que dá conta do esquema fraudulento que permite o acesso a cartas de condução por apenas 200 euros sem qualquer exame, um esquema que as autoridades já estão a investigar. Na Economia, o destaque é para a Efacec, que já custou €250 milhões aos bolsos dos contribuintes. Na Revista, a capa é para a Infanta Helena, que está a preparar o caminho para ascender ao trono em Espanha. Boas leituras e um excelente fim de semana

Há uma hora