Expresso Em cada 10 anos só três não terão seca, o novo relato da noite violenta no Ministério e €7,5 mil milhões a voar para Certificados de Aforro

Há nova edição do Expresso nas bancas, com o problema da seca a fazer manchete do semanário desta sexta-feira: as secas severas podem durar 22 meses seguidos e as projeções apontam para uma subida das temperaturas até 4 graus — o sul do país pode mesmo ter 95 dias acima dos 35 graus. Na análise de Martim Silva aos principais temas da semana, destaque também para os detalhes (ainda desconhecidos) da crise política e para as decisões de poupança em Portugal: a maior parte dos €9 mil milhões de euros investidos em Certificados de Aforro nos primeiros três meses veio da banca. Na revista, conta-se a história da histeria em torno dos concertos dos Coldplay marcados para a próxima semana. Yuval Noah Harari escreve sobre como a inteligência artificial é uma ameaça à nossa civilização

11 Maio 2023 23:00