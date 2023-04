Loading...

Expresso O não de Marcelo, mais PRR e a guerra dos ossos. Há novo Expresso nas bancas

Na edição desta semana falamos da recusa do Presidente da República em visitar mais obras do PRR, do ponto de situação da TAP e de como o TikTok tem feito disparar a venda de livros. Na economia, a análise aos grandes apoios do PRR e o caderno especial de imobiliário. A Revista E destaca as diferentes visões sobre a restituição de obras de arte e objetos etnológicos. Estes são alguns dos temas analisados pelo diretor adjunto do Expresso, Martim Silva

Há 35 minutos