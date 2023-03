Expresso é a publicação mais vendida (pelo sexto ano consecutivo)

O EXPRESSO foi, em 2022, novamente, a publicação mais vendida em Portugal ao liderar a circulação paga, quer nas vendas em bancas, quer na circulação digital paga, segundo os dados da APCT divulgados esta terça-feira. Desde 2017, há seis anos que o EXPRESSO é o jornal mais vendido em Portugal.

O jornal do Grupo IMPRESA fechou 2022 com uma circulação paga de quase 94 mil exemplares. Lidera as vendas em banca com quase de 45 mil exemplares vendidos e lidera nas vendas digitais com mais de 47 mil exemplares.