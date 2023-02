Governo lança “apoio à renda”, Ministério da Habitação só gastou 3% do PRR e disparam casas ocupadas em Espanha. Há novo Expresso nas bancas

É com o caderno principal do Expresso que abrimos os destaques do semanário desta semana - já disponível para assinantes e que chega esta sexta-feira às bancas.

A crise da habitação toma a manchete - que aponta para um dos apoios em cima da mesa. Governo avança com novo mecanismo de “apoio à renda”, lê-se. Com o avolumar da crise no setor, António Costa prepara um novo pacote legislativo que vai ser aprovado no Conselho de Ministros de dia 16.

Mas o tema da habitação não se esgota aqui, ou não estivessem as precárias condições de habitação a afetar também os imigrantes em Portugal - numa semana em que foram notícia as agressões xenófobas a um jovem em Olhão, que conta a sua história nesta edição. No caso do prédio que ardeu na Mouraria, em Lisboa, sabe-se agora que este não teve qualquer vistoria (embora tenha três alojamentos locais legalmente registados). Ainda no caderno principal, fomos perceber a luta dos docentes e investigamos como os novos movimentos estão a levar à rua os indignados com a crise. No plano internacional, destaque para o minuto em que o mundo desabou na Turquia e para o regresso às ruas, cafés e teatros em Kiev - testemunhado pelas enviadas do Expresso à Ucrânia.

Economia Ministério da Habitação só gastou 3% dos fundos do PRR é a manchete do caderno de Economia, num trabalho onde também se mostra como a execução nos maiores investimentos a cargo do IHRU é inferior a €50 milhões. Mas há muito mais para ler, e o sempre quente dossier da TAP continua com temas para explorar. Agora sabe-se também que a venda da companhia não garante hub em Lisboa. Mas nem tudo são más notícias: as renováveis vão atrair €40 mil milhões na próxima década.