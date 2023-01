Marcelo, Mariana Vieira da Silva, Guterres, Centeno, Dino e RAP na Conferência dos 50 anos do Expresso

Será um dia inteiro para celebrar os 50 anos: no próximo dia 6 de janeiro, a Grande Conferência do Expresso vai trazer ao palco da Fundação Champalimaud várias das maiores figuras da atualidade nacional, da política à cultura, passando pela economia e pelo humor.

Sob o mote de “Deixar o Mundo Melhor”, nome do podcast mais ouvido da marca, conduzido pelo fundador Francisco Pinto Balsemão, a conferência recebe os convidados integrando-os em podcasts e rubricas do Expresso.

Assim, a número dois do Governo, Mariana Vieira da Silva, vai a uma Comissão Política especial (em nome de António Costa, que não vai poder ir à conferência); Mário Centeno ao Money, Money, Money; Ricardo Araújo Pereira vai ao Expresso da Manhã de Paulo Baldaia; Aldina Duarte e Valter Hugo Mãe no podcast “A Beleza das Pequenas Coisas”, conduzido por Bernardo Mendonça (que terá um segundo painel à tarde, numa outra sala, com Dulce Maria Cardoso e Kalaf).

Dia fora, haverá espaço para perguntar aos diretores, não só João Vieira Pereira do Expresso, mas também Inês Cardoso do JN e Manuel Carvalho do Público. Assim como um Expresso da Meia Noite (com Cátia Batista, Cristina Fonseca, Miguel Monjardino e Tiago Pitta e Cunha), um Inimigo Público Especial, com Luís Pedro Nunes, entre outros habituais comentadores, como Miguel Sousa Tavares. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, chegou a estar confirmado, mas acabou por comunicar ao Expresso a sua indisponibilidade.

Haverá espaço para o Boa Cama Boa Mesa, neste caso na companhia dos os chefs João Rodruigues, Marlene Vieira e Vasco Coelho Santos.

A fechar, a BLITZ leva Dino Santiago a cantar ao palco, mesmo antes das três intervenções do encerramento: Francisco Pinto Balsemão, António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa.

A Grande Conferência dos 50 anos é aberta a assinantes do Expresso, mas face às naturais limitações de espaço os primeiros convites seguiram para os assinantes mais antigos. Veja aqui o programa completo.