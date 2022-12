Marcelo, Costa, Guterres, Centeno, Rúben, Dino e RAP na Conferência dos 50 anos do Expresso

Será um dia inteiro para celebrar os 50 anos: no próximo dia 6 de janeiro, a Grande Conferência do Expresso vai trazer ao palco da Fundação Champalimaud várias das maiores figuras da atualidade nacional, da política ao desporto, passando pela economia e pelo humor.

Sob o mote de “Deixar o Mundo Melhor”, nome do podcast mais ouvido da marca, conduzido pelo fundador Francisco Pinto Balsemão, a conferência recebe os convidados integrando-os em podcasts e rubricas do Expresso.

Assim, António Costa vai a uma Comissão Política especial; Mário Centeno ao Money, Money, Money; Ricardo Araújo Pereira vai ao Expresso da Manhã de Paulo Baldaia; Rúben Amorim ao Casa às Costas, o tradicional espaço de entrevistas da Tribuna conduzido por Alexandra Simões de Abreu.

Dia fora, haverá espaço para perguntar aos diretores, não só João Vieira Pereira do Expresso, mas também Inês Cardoso do JN e Manuel Carvalho do Público. Assim como um Expresso da Meia Noite (com Cátia Batista, Cristina Fonseca, Miguel Monjardino e Tiago Pitta e Cunha), um Inimigo Público Especial, com Luís Pedro Nunes, entre outros habituais comentadores, como Miguel Sousa Tavares.

Haverá espaço para o Boa Cama Boa Mesa, neste caso na companhia dos os chefs João Rodruigues, Marlene Vieira e Vasco Coelho Santos.

A fechar, a BLITZ leva Dino Santiago a cantar ao palco, mesmo antes das três intervenções do encerramento: Francisco Pinto Balsemão, António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa.

A Grande Conferência dos 50 anos é aberta a assinantes do Expresso, mas face às naturais limitações de espaço os primeiros convites seguirão para os assinantes mais antigos. Veja aqui o programa completo. E fique atento ao seu email.