A União Europeia e uma coligação de mais de 100 países em desenvolvimento chegaram a um acordo provisório na 27.ª Cimeira do Clima da ONU, este sábado, com esboços de um fundo para ajudar nações atingidas por desastres a lidar com as consequências da mudança climática - um desenvolvimento que poderia abrir caminho para um final bem-sucedido de semanas de negociações após a conferência ter ido para a prorrogação.

De acordo com o “The Washington Post” , as nações no COP27 no Egito ainda devem negociar outros aspetos da decisão final da conferência, que também determinará o quão ambiciosos os países devem ser em seus esforços para reduzir as emissões que aquecem o planeta.