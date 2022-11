Loading...

Expresso O chumbo dos estatutos do Chega, as “falências” de particulares e o outro lado de Fernando Ulrich. Há novo Expresso nas bancas

Na edição desta semana o chumbo no Chega e a questão se o planeta aguentará 8 mil milhões de habitantes. Em economia, 75% das insolvências e acordos de recuperação são de pessoas singulares, no primeiro semestre. Na revista E, a vida para além da profissão de Fernando Ulrich, presidente não executivo do BPI. A análise de Paula Santos, diretora-adjunta do Expresso

Há 44 minutos