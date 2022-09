Loading...

Expresso O aumento em 59% das prestações do crédito à habitação e a falta de camas para estudantes. Há novo Expresso nas bancas

Na edição desta semana o tema do aumento das prestações do crédito à habitação, na ordem dos 59%, faz manchete dos dois cadernos, dado o seu impacto na vida de muitos portugueses. Falamos também da satisfação do Presidente da República com as mudanças na saúde. Na revista E, a história de vida da “monarca, mulher, mãe e avó” Isabel II, acompanhada de fotografias exclusivas. São os destaques do Expresso desta semana em análise com o diretor-adjunto Martim Silva e a jornalista Teresa Amaro Ribeiro

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Há 50 minutos