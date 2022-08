A sua edição do Expresso ainda não chegou à banca? Está a caminho e chega muito em breve

Com tudo pronto e já nas bancas do resto do país, o Expresso não conseguiu fazer a distribuição da sua edição de hoje a tempo e horas, devido a uma avaria na máquina que imprime o primeiro caderno.

Assim, a edição do Expresso desta semana ainda não tinha chegado às bancas de alguns concelhos da Grande Lisboa esta manhã (Lisboa, Sintra, Cascais, Oeiras, por exemplo), assim como da região Oeste.

Mas, se quiser comprar o seu jornal numa banca ainda vai a tempo: a avaria já foi superada e está agora a ser distribuída - um processo que será, prometemos, rápido e que está concluído em todos os postos de venda até às 13h00.

Se preferir, temos também a edição digital disponível aqui. Se ainda não for assinante, é aqui que pode registar-se.

Em qualquer caso, fica o nosso pedido de desculpas. E o desejo de um bom fim de semana.