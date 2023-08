França: o que é que a extrema-direita tem a ver (ou não) com a proibição do uso da abaya nas escolas públicas

Apaydin Alain/ABACA

A proibição da abaya nas escolas “vem no seguimento de uma longa história de discriminação contra os muçulmanos franceses”, diz ao Expresso o professor de Relações Internacionais Daniel Pinéu. Também a eurodeputada Isabel Santos considera o recente anúncio do ministro da Educação francês como “um exagero” e questiona se a abaya é um símbolo religioso ou, apenas, um vestido longo que alguns “encaram como uma subversão do [uso do] véu”