Escaparam de Cabul, estão a recomeçar em Lisboa. Há dois anos que os talibãs governam o Afeganistão

Estas são as histórias de Tajala e Nasrin. O Expresso acompanhou-as enquanto tentaram fugir do Afeganistão, logo após os talibãs tomarem Cabul. Esta terça-feira, precisamente no dia em que assinala dois anos do regresso do grupo radical ao poder, republicamos um texto que conta a sua chegada a Lisboa, onde já têm casa e estão a trabalhar. As famílias continuam no Afeganistão