Do fim do dístico do seguro no carro à pesca do Achigã: o que foi aprovado da oposição no Parlamento

Em sessão legislativa marcada por uma maioria socialista, foram apresentadas 974 iniciativas legislativas até ao passado dia 20 de julho, mas metade das que foram aprovadas em votação final global eram do Governo (52). Afinal, o que foi aprovado da oposição? No geral, medidas pouco significativas e/ou com peso reduzido.

O próprio presidente da Assembleia da República (AR), Augusto Santos Silva, – que defendeu que os números provam que a maioria é dialogante – reconhecia há uma semana, em conferência de imprensa, que os partidos da oposição poderão alegar que as suas “iniciativas importantes” foram chumbadas. “Cada um interpretá-lo-à de sua maneira. Posso dizer que [este relatório] prova que a maioria do momento dialoga com a oposição e absorve iniciativas", sustentou.

Apesar das críticas da oposição – que esperava ter mais iniciativas aprovadas –, os partidos reclamam os louros de algumas medidas como o fim do dístico do seguro no carro, a possibilidade de administração de doutoramentos no Ensino Politécnico ou a retoma das medidas de acolhimento e programa de autonomização de crianças e jovens em perigo que foram aprovados na 1.ª sessão legislativa que só termina a 14 de setembro.