“Jovens de espírito” em “lusofolia”: peregrinos, dos 16 aos 75, recebidos em casa na Caparica

Uma exuberante rosa em papel e o símbolo da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) assinalam a entrada aos peregrinos, que eram recebidos esta manhã no local de check-in do Pavilhão da Nossa Senhora da Rosa, na Charneca de Caparica. Ao fundo, ouvem-se cânticos de uma missa que é celebrada em português na Igreja em frente com padres e fiéis de países lusófonos, a grande maioria oriundos do Brasil.

"Sejam bem-vindos", diz sorridente Joana Maria, jovem voluntária, que não esconde o entusiasmo com a chegada de mais peregrinos. Uma rotina que se repete há vários dias e que culminará na sexta-feira com a chegada de 115 jovens do Perú e 150 dos EUA (Florida). “Vêm a conta gotas. Até agora temos recebido sobretudo peregrinos do Brasil e de PALOP. Chegou também um grupo de Boston, mas de lusodescendentes e brasileiros, enquanto outro grupo que esperávamos receber de Nápoles acabou por ficar alojado na Herdade da Aroeira”, explica ao Expresso.