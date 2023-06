“Dia D” para juízes votarem a inelegibilidade de Bolsonaro. Saiba porque o Tribunal Eleitoral tem mais poder no Brasil do que noutros países

“O Brasil é dos poucos países do mundo que possuem uma justiça eleitoral independente”, assegura ao Expresso Renato Lessa, professor de Filosofia Política da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro: Este sistema “foi ‘inventado’ no Brasil em 1932, com a [publicação do] Código Eleitoral”, e subsequente instituição do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, no Rio de Janeiro, para prevenir fraudes que incluíam vandalização de sepulturas para “arrancar votos espirituais” aos mortos.

Passados 91 anos, o Brasil assiste em direto ao julgamento do ex-Presidente Jair Bolsonaro, com a argumentação dos sete ministros (juízes) do TSE que vão decidir o seu futuro. A única mulher deste coletivo de magistrados chama-se Carmen Lúcia, é ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e foi designada para esse lugar pelo Presidente Lula da Silva.

A transmissão do julgamento em direto é um meio para “evitar que surjam fake news e relatos que não vêm de fontes primárias", afirma Lessa, lembrando que todos os que "tiverem paciência podem seguir as sessões do julgamento” no YouTube ou no canal do TSE.

Transmissão é vaidade ou protagonismo dos juízes?

“Particularmente acho que as transmissões ao vivo estimulam a vaidade dos juízes/ministros, que votam para exibirem [suas competências argumentativas e analíticas]. Como as razões de decidir devem ser públicas, não vejo contrariedade ao Estado de Direito, em princípio. Mas acho que foi um erro estratégico”, diz ao Expresso, José Reinaldo Lopes, professor de Teoria do Direito da Universidade de São Paulo.

Certo é que Benedito Gonçalves, relator do processo, declarou terça-feira que defende a inelegibilidade de Bolsonaro; Gonçalves foi nomeado por Lula para o STF, em 2008.